Happy Halloween Sceaux-du-Gâtinais samedi 1 novembre 2025.
Route de Beaumont Sceaux-du-Gâtinais Loiret
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-02
2025-11-01
Halloween en famille à La Fabrik
Ce samedi, viens fêter Halloween en famille à La Fabrik !
Petits et grands sont les bienvenus pour une soirée pleine de rires, de déguisements et de bonne humeur
Et pour récompenser les personnes déguisées une boisson offerte ! .
Route de Beaumont Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 89 22 67 38
English :
Family Halloween at La Fabrik
German :
Familien-Halloween in La Fabrik
Italiano :
Halloween in famiglia a La Fabrik
Espanol :
Halloween en familia en La Fabrik
