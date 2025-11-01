Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Happy Halloween Sceaux-du-Gâtinais samedi 1 novembre 2025.

Route de Beaumont Sceaux-du-Gâtinais Loiret

Halloween en famille à La Fabrik
Ce samedi, viens fêter Halloween en famille à La Fabrik !
Petits et grands sont les bienvenus pour une soirée pleine de rires, de déguisements et de bonne humeur
Et pour récompenser les personnes déguisées une boisson offerte !   .

Route de Beaumont Sceaux-du-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 89 22 67 38 

