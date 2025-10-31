Happy Halloween Troyes

Happy Halloween Troyes vendredi 31 octobre 2025.

Happy Halloween

Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Houhou… le parc se met aux couleurs d’Halloween pour vous faire peur !

Participez déguisé (ou non) au Cluedo géant plus vrai que nature qui vous emmènera dans l’antre des bois du Parc des Moulins et tentez de résoudre l’enquête du jour.

Un concours photo du pire déguisement sera retour alors à vos costumes les plus effrayants (pour petits et grands).



Tout public,

Organisé par la Ville de Troyes et ses partenaires. .

Rdv à la Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est maisondesmaraichers@ville-troyes.fr

