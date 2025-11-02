Happy Halloween Varès Varès
Happy Halloween Varès Varès dimanche 2 novembre 2025.
Happy Halloween Varès
Salle des Fêtes Dans le village Varès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Happy Halloween.
Activités, chasse aux bonbons, soupe de potimarron
Goûter et buvette sur place.
Happy Halloween.
Activités, chasse aux bonbons, soupe de potimarron
Goûter et buvette sur place. .
Salle des Fêtes Dans le village Varès 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 09 57
English : Happy Halloween Varès
Happy Halloween.
Activities, candy hunt, pumpkin soup
Snacks and refreshments on site.
German : Happy Halloween Varès
Happy Halloween.
Aktivitäten, Bonbonjagd, Kürbissuppe
Snacks und Getränke vor Ort.
Italiano :
Buon Halloween.
Attività, caccia alle caramelle, zuppa di zucca
Merenda e rinfresco in loco.
Espanol :
Feliz Halloween.
Actividades, búsqueda de caramelos, sopa de calabaza
Aperitivos y refrescos in situ.
L’événement Happy Halloween Varès Varès a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Val de Garonne