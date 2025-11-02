Happy Halloween Varès Varès

Happy Halloween Varès Varès dimanche 2 novembre 2025.

Happy Halloween Varès

Salle des Fêtes Dans le village Varès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Happy Halloween.

Activités, chasse aux bonbons, soupe de potimarron

Goûter et buvette sur place.

Happy Halloween.

Activités, chasse aux bonbons, soupe de potimarron

Goûter et buvette sur place. .

Salle des Fêtes Dans le village Varès 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 09 57

English : Happy Halloween Varès

Happy Halloween.

Activities, candy hunt, pumpkin soup

Snacks and refreshments on site.

German : Happy Halloween Varès

Happy Halloween.

Aktivitäten, Bonbonjagd, Kürbissuppe

Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Buon Halloween.

Attività, caccia alle caramelle, zuppa di zucca

Merenda e rinfresco in loco.

Espanol :

Feliz Halloween.

Actividades, búsqueda de caramelos, sopa de calabaza

Aperitivos y refrescos in situ.

L’événement Happy Halloween Varès Varès a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Val de Garonne