Happy Heads par Benoît+Bo Lille

Happy Heads par Benoît+Bo Lille samedi 10 mai 2025.

Happy Heads par Benoît+Bo

Pass. de l’Internationale59800 Lille Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 00:00:00

fin : 2025-05-10 23:59:00

Date(s) :

2025-05-10 2025-11-09

Benoit et Bo forment un duo d’artistes franco-chinois dont le travail est marqué par la richesse de la diversité humaine et une esthétique unique, alliant influences asiatiques et occidentales. Au cœur du Passage de l’International, leurs Happy Heads lumineuses promettent aux voyageurs et aux visiteurs une expérience immersive sans précèdent. Il s’agit d’une installation artistique ambitieuse qui vise à métamorphoser l’espace intérieur de cette halle du quartier de Fives en un lieu de célébration, inspiré par les fêtes lumineuses d’Asie.

Sous le grand plafond de la halle, des Happy Heads gonflables, inspirées des masques traditionnels du théâtre populaire chinois, se transforment en lanternes géantes. Des spirales lumineuses, rappelant les spirales d’encens suspendus dans les temples, flottent autour d’elles. Ensemble, elles créent un paysage aérien où la lumière et la couleur invitent à la rêverie.

En levant les yeux vers ce ciel artificiel, les passants sont invites à suspendre un instant le cours de leur journée, pour s’offrir un moment de surprise et de beauté. En introduisant l’esthétique saturée typique des temples asiatiques dans le quotidien de Fives, Benoit et Bo offrent une nouvelle perspective sur notre environnement et sur la manière dont l’art peut influencer notre perception du quotidien, pour le transformer en un lieu de célébration colorée.

————

**Installation visible dans le Passage de l’Internationale à Fives-Cail dans le cadre de** _**Fiesta**_**, 7ème édition de lille3000**

English :

Benoit and Bo are a Franco-Chinese artist duo whose work is marked by the richness of human diversity and a unique aesthetic, combining Asian and Western influences. At the heart of the Passage de l?International, their luminous « Happy Heads » promise travelers and visitors an unprecedented immersive experience. This ambitious artistic installation aims to metamorphose the interior space of this hall in the Fives district into a place of celebration, inspired by Asian light festivals.

Under the hall’s high ceiling, inflatable « Happy Heads », inspired by traditional Chinese folk-theater masks, are transformed into giant lanterns. Luminous spirals, reminiscent of incense spirals hung in temples, float around them. Together, they create an ethereal landscape where light and color invite reverie.

By looking up at this artificial sky, passers-by are invited to suspend the course of their day for a moment, to indulge in a moment of surprise and beauty. By introducing the saturated aesthetics typical of Asian temples into the everyday life of Fives, Benoit and Bo offer a new perspective on our environment and on how art can influence our perception of everyday life, transforming it into a place of colorful celebration.

————

**Installation visible in the Passage de l’Internationale in Fives-Cail as part of** _**Fiesta**_**, 7th edition of lille3000**

German :

Benoit und Bo sind ein französisch-chinesisches Künstlerduo, dessen Arbeit vom Reichtum der menschlichen Vielfalt und einer einzigartigen Ästhetik geprägt ist, die asiatische und westliche Einflüsse miteinander verbindet. Im Herzen der Passage de l’International versprechen ihre leuchtenden « Happy Heads » den Reisenden und Besuchern eine beispiellose immersive Erfahrung. Es handelt sich um eine ehrgeizige Kunstinstallation, die den Innenraum der Halle im Stadtteil Fives in einen Ort der Feier verwandeln soll, der von asiatischen Lichterfesten inspiriert ist.

Unter der großen Decke der Halle verwandeln sich aufblasbare « Happy Heads », die von traditionellen Masken des chinesischen Volkstheaters inspiriert sind, in riesige Laternen. Um sie herum schweben leuchtende Spiralen, die an die Spiralen von Räucherstäbchen erinnern, die in Tempeln aufgehängt werden. Zusammen schaffen sie eine luftige Landschaft, in der Licht und Farbe zum Träumen einladen.

Wenn die Passanten in diesen künstlichen Himmel blicken, werden sie eingeladen, ihren Tagesablauf für einen Moment zu unterbrechen, um sich einen Moment der Überraschung und Schönheit zu gönnen. Indem sie die satte Ästhetik asiatischer Tempel in den Alltag von Fives einbringen, eröffnen Benoit und Bo eine neue Perspektive auf unsere Umwelt und darauf, wie Kunst unsere Wahrnehmung des Alltags beeinflussen kann, um ihn in einen Ort der bunten Feier zu verwandeln.

————

**Installation zu sehen in der Passage de l’Internationale in Fives-Cail im Rahmen von** _**Fiesta**_**, 7. Ausgabe von lille3000**

Italiano :

Benoit e Bo sono un duo di artisti franco-cinesi il cui lavoro è caratterizzato dalla ricchezza della diversità umana e da un’estetica unica, che unisce influenze asiatiche e occidentali. Nel cuore del Passage de l’International, le loro luminose « Happy Heads » promettono a viaggiatori e visitatori un’esperienza immersiva senza precedenti. Si tratta di un’ambiziosa installazione artistica che mira a trasformare lo spazio interno di questa sala del quartiere Fives in un luogo di festa, ispirato ai festival di luce dell’Asia.

Sotto l’alto soffitto della sala, le « Teste felici » gonfiabili, ispirate alle maschere del teatro popolare cinese, si trasformano in lanterne giganti. Intorno ad esse fluttuano spirali luminose che ricordano quelle dell’incenso appese nei templi. Insieme, creano un paesaggio etereo in cui luce e colore invitano a sognare a occhi aperti.

Alzando lo sguardo verso questo cielo artificiale, i passanti sono invitati a sospendere per un attimo il corso della loro giornata, per concedersi un momento di sorpresa e bellezza. Introducendo l’estetica satura tipica dei templi asiatici nella vita quotidiana di Fives, Benoit e Bo offrono una nuova prospettiva sul nostro ambiente e su come l’arte possa influenzare la nostra percezione della vita quotidiana, trasformandola in un luogo di celebrazione colorata.

————

**Installazione visibile nel Passage de l’Internationale di Fives-Cail nell’ambito di** _**Fiesta**_**, 7a edizione di lille3000**

Espanol :

Benoit y Bo son un dúo de artistas franco-chinos cuya obra está marcada por la riqueza de la diversidad humana y una estética única, que combina influencias asiáticas y occidentales. En el corazón del Passage de l’International, sus luminosas « Cabezas felices » prometen a viajeros y visitantes una experiencia inmersiva sin precedentes. Se trata de una ambiciosa instalación artística que pretende transformar el espacio interior de este vestíbulo del barrio de Fives en un lugar de celebración, inspirado en los festivales de luz de Asia.

Bajo el alto techo de la sala, unas « cabezas felices » hinchables, inspiradas en las máscaras tradicionales del teatro popular chino, se transforman en linternas gigantes. A su alrededor flotan espirales luminosas que recuerdan las espirales de incienso que cuelgan en los templos. Juntas, crean un paisaje etéreo donde la luz y el color invitan a soñar despierto.

Al levantar la vista hacia este cielo artificial, se invita a los transeúntes a suspender por un momento el curso de su jornada, a entregarse a un momento de sorpresa y belleza. Al introducir la estética saturada típica de los templos asiáticos en la vida cotidiana de Fives, Benoit y Bo ofrecen una nueva perspectiva de nuestro entorno y de cómo el arte puede influir en nuestra percepción de la vida cotidiana, transformándola en un lugar de colorida celebración.

————

**Instalación visible en el Passage de l’Internationale en Fives-Cail como parte de** _**Fiesta**_**, 7ª edición de lille3000**

