Happy hour Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon

Happy hour Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon mercredi 22 octobre 2025.

Happy hour Bar le Chifoumi

Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 20:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Venez fêter les 5 ans du bar à jeu le Chifoumi

Mercredi 22 octobre, Happy Hour au bar à jeu le Chifoumi ! C’est le moment de venir découvrir ce bar si vous ne le connaissez pas ou d’en profiter pour les adeptes ! .

Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41

English :

Celebrate 5 years of the Chifoumi game bar

German :

Feiern Sie das 5-jährige Bestehen der Spielbar Chifoumi

Italiano :

Venite a festeggiare il 5° anniversario del Chifoumi games bar

Espanol :

Ven a celebrar el 5º aniversario del bar de juegos Chifoumi

L’événement Happy hour Bar le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-10-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis