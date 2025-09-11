Happy Hour Causeries avec le Gossip Factory, au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-11 18:30:00

2025-09-11

Le jeudi 11 septembre 2025

En clin d’œil au nom du café-salon de thé invité, la visite portera sur Les Causeuses de Camille Claudel. Deux œuvres coups de cœur du Gossip Factory seront aussi à l’honneur l’allégorique Souvenir de Paul Dubois et l’orientaliste Jeune fille de Bou Saâda de Louis-Ernest Barrias. La causerie se prolongera autour de quelques pâtisseries et douceurs confectionnées spécialement pour l’occasion.

Horaires À 18h30

30 minutes de visite thématique + 30 minutes de dégustation à l’auditorium 6 .

Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 24 76 34

