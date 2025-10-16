Happy Hour – Course à l’espace : est-ce si cool que ça ? Cap Sciences Bordeaux

Entrée gratuite sur inscription

Début : 2025-10-16T19:00 – 2025-10-16T20:30

Fin : 2025-10-16T19:00 – 2025-10-16T20:30

Pendant environ 50 ans, la course à l’espace faisait partie intégrante de la stratégie de toute puissance des États-Unis et de la Russie et ne pouvait être remise en cause.

Aujourd’hui, ce sont les magnats de la tech qui mènent la barque. Mais, entre des ultra-riches qui se paient des séjours de quelques heures dans l’Espace et des satellites polluants, la magie n’opère plus vraiment.

❓ Quelle place et quels objectifs peuvent être défendus par la recherche ? A l’heure où le maintien d’une Terre habitable est la priorité, à quoi sert encore d’aller là-haut ?

Nos invités :

Jacques Arnould : Ingénieur et historien des sciences, chargé des questions d’éthique au Centre national d’études spatiales (CNES). Il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Des colonies dans l’espace. L’ultime utopie ? (Odile Jacob, 2024) et Camille Flammarion, le pèlerin des étoiles (Cerf, 2025).

Irénée Régnauld : Doctorant en sociologie à l’EHESS/INSA. Il s’intéresse aux implications sociales et éthiques des technologies, particulièrement dans les domaines numérique (IA notamment) et spatial (astronautique). Il est également blogueur et essayiste, et notamment co-auteur de Une histoire de la conquête spatiale. Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space (La Fabrique, 2024, avec Arnaud Saint-Martin) et Technologies partout, démocratie nulle part. Plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l’affaire de tous (FYP, 2020, avec Yaël Benayoun).

On vous donne rendez-vous à Cap Sciences à 19h ! Pour l’occasion, le Café des Sciences sera ouvert avant et après la rencontre.

La conférence sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Cap Sciences.

Cap Sciences Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/happy-hour-course-a-lespace-est-ce-si-cool-que-ca/ »}]

