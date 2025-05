Happy Hour des Grands Crus – Chartres, 12 juin 2025 18:30, Chartres.

Début : 2025-06-12 18:30:00

fin : 2025-06-12 23:30:00

2025-06-12

Au Madrigal, les Happy Hours des Grands Crus tirent leur révérence en beauté. Vins d’exception à prix coûtant, sélectionnés par le sommelier Nicolas, à savourer dans une ambiance chaleureuse. Une belle occasion de trinquer entre amis ou en duo autour de crus rares.

L’occasion rêvée pour les amateurs de découvrir ou redécouvrir de grands crus dans une ambiance détendue et conviviale. Que vous soyez connaisseur ou simplement curieux, venez partager un moment gourmand autour d’un verre, en couple ou entre amis. Ces Happy Hours sont une véritable invitation à la découverte, dans un cadre chaleureux et intimiste. Ne manquez pas cette dernière édition placée sous le signe du plaisir œnologique. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 15 15

English :

At Le Madrigal, the Grands Crus Happy Hours draw to a close in style. Exceptional wines at cost price, selected by sommelier Nicolas, to be enjoyed in a warm atmosphere. A great opportunity to toast rare wines with friends or as a duo.

German :

Die Happy Hours der Grands Crus im Madrigal sind ein würdiger Abschluss. Außergewöhnliche Weine zum Selbstkostenpreis, die von Sommelier Nicolas ausgewählt wurden, können in einer gemütlichen Atmosphäre genossen werden. Eine gute Gelegenheit, um mit Freunden oder zu zweit auf seltene Weine anzustoßen.

Italiano :

A Le Madrigal, gli Happy Hour dei Grands Crus si concludono in grande stile. Vini eccezionali a prezzo di costo, selezionati dal sommelier Nicolas, da assaporare in una calda atmosfera. Un’ottima occasione per brindare a vini rari con gli amici o in coppia.

Espanol :

En Le Madrigal, las Happy Hours de los Grands Crus llegan a su fin por todo lo alto. Vinos excepcionales a precio de coste, seleccionados por el sumiller Nicolas, para saborear en un ambiente cálido. Una gran oportunidad para brindar por vinos poco comunes con amigos o a dúo.

L’événement Happy Hour des Grands Crus Chartres a été mis à jour le 2025-05-09 par OT CHARTRES