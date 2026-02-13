Happy Hour – Écologie, racisme, inégalités : est-ce vrai que tout le monde s’en fou ?, Cap Sciences, Bordeaux

Happy Hour – Écologie, racisme, inégalités : est-ce vrai que tout le monde s’en fou ? Jeudi 26 février, 19h00 Cap Sciences Gironde

Entrée gratuite sur inscription

Une soirée spéciale pour l’avant-dernière !

Parce que c’est « presque » la dernière, parce que le sujet s’y prête et qu’il témoigne des interrogations un peu « poil à gratter » de ces rencontres, parce qu’on a envie de célébrer 7 ans d’existence et 50 questionnements pertinents (et parfois impertinents), parce qu’on veut boire un verre et trinquer avec vous à ces happy hours qui nous rassemblent chaque mois, et danser aussi, pourquoi pas… on a décidé de faire de cette avant-dernière rencontre, une rencontre un peu spéciale !

Le débat comme d’habitude toujours un peu piquant : Écologie, racisme, inégalités : est-ce vrai que tout le monde s’en fout ? Une discussion avec nos 2 invités Marie Gariazzo, directrice de L’ObSoCo et Vincent Tiberj, politiste pour interroger le supposé recul des idées progressistes et les nouvelles formes d’engagement.

Un extrait du futur spectacle de la compagnie 10 Secondes et des Brouettes : La Mer et la Putain. Une traversée ludique et parodique des questionnements écologiques et féministes… ou comment prendre soin de la nature (et des petites natures) qui nous entourent ?

Une after autour d’un verre (offert !), et d’un DJ set, pour se réjouir ensemble de toutes ces rencontres et de tous ces échanges, et de la considération que nous avons portée ensemble aux uns, aux autres et à notre monde.

Invités :

Marie Gariazzo : directrice de L’ObSoCo (Observatoire Société & Consommation), spécialiste des approches qualitatives et ethnographiques, elle a vingt ans d’expérience en matière d’études d’opinion et notamment politiques (CSA, Ifop). Elle est co-autrice avec Jérôme Fourquet de FN et UMP : électorats en fusion ? (Fondation Jean-Jaurès) et de En immersion : enquête sur une société confinée (Fondation Jean-Jaurès / Seuil).

Vincent Tiberj : professeur en sociologie politique à Sciences Po Bordeaux et chercheur au Centre Émile Durkheim (CED). Spécialisé dans l’analyse des comportements électoraux et politiques et la psychologie politique, ses travaux portent sur les modes de raisonnement des citoyens « ordinaires », la sociologie politique des inégalités sociales et ethniques, ainsi que sur les préjugés.

On vous donne rendez-vous à Cap Sciences à 19h ! Le Café des Sciences et la terrasse seront ouvert avant et après la rencontre.

La conférence sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Cap Sciences.

Cap Sciences, Hangar 20, Quai Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

