Happy hour Casino JOA Lons-le-Saunier

Happy hour
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Début : 2025-10-23 18:00:00
fin : 2025-10-23 20:00:00
2025-10-23
Profitez d’un moment convivial avec -50 % sur le cocktail du moment et bières au bar du casino JOA ! .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06
