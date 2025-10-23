Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Happy hour Casino JOA Lons-le-Saunier

Happy hour Casino JOA Lons-le-Saunier jeudi 23 octobre 2025.

Happy hour

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 18:00:00
fin : 2025-10-23 20:00:00

Date(s) :
2025-10-23

Profitez d’un moment convivial avec -50 % sur le cocktail du moment et bières au bar du casino JOA !   .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06 

English : Happy hour

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Happy hour Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION