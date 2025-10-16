Happy Hours au Château Château de Quincey Quincey

Happy Hours au Château Château de Quincey Quincey jeudi 16 octobre 2025.

Château de Quincey 2 Route de Gerland Quincey Côte-d’Or

Tarif : 25 EUR

19:00:00

21:00:00

2025-10-16

Et si vous cassiez les codes, le temps d’une soirée Vignobles en Scène ?

En partenariat avec le Château de Quincey, nous vous attendons pour un moment festif et convivial dans un cadre exceptionnel. Passez les portes du château et plongez dans une expérience gourmande et musicale originale autour des vins de la côte et des hautes côtes de Nuits.

Sur le devant de la scène, des accords inédits entre cuisine du monde et vins locaux, au rythme de musiques éclectiques, vous promettent une soirée conviviale et surprenante !

Alors, un seul mot d’ordre osez ! .

Château de Quincey 2 Route de Gerland Quincey 21700 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 11 17 reseaux@gevreynuitstourisme.com

