Happy hours Manoir de Kerhuel Manoir de Kerhuel Plonéour-Lanvern

Manoir de Kerhuel 8 kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère
Début : 2025-08-22 18:00:00
fin : 2025-08-22 22:00:00
2025-08-22
Entrée libre, pas de réservations nécessaires !
Envie d’un apéro qui sort de l’ordinaire ?
Le Manoir de Kerhuel vous accueille pour une soirée en plein air, festive et détendue, entre amis ou en famille !
DJ set en live
Cocktails rafraîchissants
Pool party
Transats, musique, ambiance chill… le tout dans le parc du Manoir ! .
Manoir de Kerhuel 8 kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 60 57
