Happy Jump Salle de sports Port-Saint-Père

Happy Jump

Salle de sports 2 rue du Grand Marais Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Vous voulez vous amuser ? Profiter d’une journée entre amis et rebondir sur des structures gonflables ! Rendez-vous à Port-Saint-Père

Pratique

plus de 1 000 m2 de structures gonflables dédié aux enfants : châteaux, toboggan, arène interactive, parcours XXL…

pour les grands enfants baby-foot humain, jeux en bois…

buvette et restauration; croques monsieurs, sandwichs, crêpes et gâteaux…

chaussettes obligatoires.

plus d’infos sur facebook : Asso6

billetterie en ligne ici

Salle de sports 2 rue du Grand Marais Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire 6asso6@gmail.com

English :

Want to have some fun? Enjoy a day out with friends and bounce on inflatables! See you in Port-Saint-Père

L’événement Happy Jump Port-Saint-Père a été mis à jour le 2026-02-04 par I_OT Pornic