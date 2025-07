Happy Monday : Slap Rash Ubu Rennes

Happy Monday : Slap Rash Ubu Rennes Lundi 27 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 8€ carte Curieuse / 10€ réduit* / 13€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Les Happy Monday de l’Ubu, ce sont des concerts de découverte rock du lundi en début de soirée (19h-22h), où vous profitez d’un prix d’entrée accessible et d’une happy hour au bar avant 20h.

Depuis ses débuts en 2019, le duo frère/sœur Slap Rash s’est taillé une belle réputation scénique à Manchester, et plus largement dans le nord-ouest de l’Angleterre. Un punk/noise aux influences industrielles qui provoque un chaos sonore maîtrisé où la basse distordue et les rythmes frénétiques s’affrontent et laissent entendre les textes scandés avec rage par sa chanteuse-batteuse. Une prestation live qui s’annonce incendiaire, et donc immanquable…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-27T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-10-27T22:00:00.000+01:00

https://my.weezevent.com/happy-monday-slap-rash

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine