HAPPY NEW YEAR 2026 ROCKSTORE Montpellier

HAPPY NEW YEAR 2026 ROCKSTORE

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 12.8 – 12.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Rockstore présente sa traditionnelle Gde Soirée du Nouvel An avec avec l’arsenal de ses Dj’s résidents, un florilège de tube, une cascade de tueries, une myriade de cotillons, un bel éventail de pas de danse, un méli-mélo de mignardises, une tripotée de fou rires, quelques sirènes, et un tourbillon de bisous !!!

La Grande Soirée du Réveillon

sur réservation .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Le Rockstore presents its traditional Gde Soirée du Nouvel An with the arsenal of its resident Dj’s, an anthology of hits, a cascade of kills, a myriad of cotillions, a fine array of dance steps, a mishmash of mignardises, a trio of giggles, a few sirens, and a whirlwind of kisses!!!!

