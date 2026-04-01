Offlanges

Happy n’You

Place Charles Boisseau Offlanges Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:45:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Concert gospel à l’église d’Offlanges .

Place Charles Boisseau Offlanges 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 70 36 29 foyerrural.offlanges@gmail.com

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English :

L’événement Happy n’You Offlanges a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE