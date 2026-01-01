Happy Riding Day Rendez-vous billetterie Bagnères-de-Bigorre

Happy Riding Day

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Happy Riding Day, une journée dédiée à la pratique du freeride et à la sensibilisation du risque toute neige , tout terrain organisée par Les Monges Malins, en partenariat avec le Club des Sports de la Mongie et la SEML du Grand Tourmalet.

Inscription avant

Programme de la matinée

· 8h30 rendez-vous aux billetteries de La Mongie ou Tournaboup pour le retrait des forfaits

· 9h30 rassemblement en bas de la remontée de Pourteilh

· 10h30 retrait des dossards et briefing au Restaurant d’altitude Chalet des Pisteurs

· 11h30 début de l’événement

· 13h30 fin de l’événement

· Remise des prix dans la foulée au Restaurant d’altitude Chalet des Pisteur

· ambiance assurée DJ

Informations importantes

· Casque et dorsale obligatoires

· Sac avec DVA conseillé mais non obligatoire ( l’organisation peut en mettre a dispo si besoin)

· L’organisation se réserve le droit d’annuler l’événement en cas de manque d’enneigement ou de conditions météorologiques défavorables. .

Rendez-vous billetterie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 79 86 83 18 bcrepel.fav@gmail.com

English :

We’re delighted to invite you to take part in Happy Riding Day, a day dedicated to freeriding and all snow, all terrain risk awareness organized by Les Monges Malins, in partnership with the Club des Sports de la Mongie and the SEML du Grand Tourmalet.

