Happy Run Color 16 Sireuil
dimanche 11 octobre 2026 · Sireuil
Informations pratiques
Sireuil
Happy Run Color 16
Pont de sireuil Sireuil Charente
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 14:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Nous vous proposons de participer à une course festive sur les bords de la Charente à Sireuil. Le principe de la Happy Run Color 16 , consiste en un parcours d’environ 5 km, où tous les kilomètres vous serez aspergés de poudre colorée
.
Pont de sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine happyruncolor16@gmail.com
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English :
We invite you to take part in a festive run along the banks of the Charente in Sireuil. The idea behind the Happy Run Color 16 is to run a 5 km course, where every kilometer you’ll be sprayed with colored powder
L’événement Happy Run Color 16 Sireuil a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême