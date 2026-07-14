Informations pratiques

Sireuil

Happy Run Color 16

Pont de sireuil Sireuil Charente

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11 14:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Nous vous proposons de participer à une course festive sur les bords de la Charente à Sireuil. Le principe de la Happy Run Color 16 , consiste en un parcours d’environ 5 km, où tous les kilomètres vous serez aspergés de poudre colorée

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Pont de sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine happyruncolor16@gmail.com

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English :

We invite you to take part in a festive run along the banks of the Charente in Sireuil. The idea behind the Happy Run Color 16 is to run a 5 km course, where every kilometer you’ll be sprayed with colored powder

L’événement Happy Run Color 16 Sireuil a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême