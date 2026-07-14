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AGENDA · Sireuil

Happy Run Color 16 Sireuil

dimanche 11 octobre 2026 · Sireuil

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Pont de sireuil
Ville
16440 Sireuil
Département
Charente
Tarif
5 5 10

Sireuil

Happy Run Color 16

Pont de sireuil Sireuil Charente

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 14:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Nous vous proposons de participer à une course festive sur les bords de la Charente à Sireuil. Le principe de la Happy Run Color 16 , consiste en un parcours d’environ 5 km, où tous les kilomètres vous serez aspergés de poudre colorée
  .

Pont de sireuil Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine   happyruncolor16@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite you to take part in a festive run along the banks of the Charente in Sireuil. The idea behind the Happy Run Color 16 is to run a 5 km course, where every kilometer you’ll be sprayed with colored powder

L’événement Happy Run Color 16 Sireuil a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême