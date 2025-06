Happy Shiny People Maison de Joie Époisses 2 juillet 2025 18:00

Côte-d’Or

Happy Shiny People Maison de Joie 1 rue du Bedeau Époisses Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-07-02 19:30:00

Date(s) :

2025-07-02

Kirtan & Bhakti Yoga (chant dévotionnel)

En Inde, on chante pour contacter cette vibration qui fait que l’on se sent tous reliés. C’est une pratique très joyeuse, infiniment touchante et gratifiante. Comme après une séance de yoga, on ressent une détente profonde, une présence paisible et rayonnante, et connecté aux autres, comme une évidence…

Pas besoin d’être chanteur pour se joindre ! Tous bienvenus !

Collectif initié par Eléonore de Guitaut, Alice Burton et Adam Court .

Maison de Joie 1 rue du Bedeau

Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 34 06 02

English : Happy Shiny People

German : Happy Shiny People

Italiano :

Espanol :

L’événement Happy Shiny People Époisses a été mis à jour le 2025-06-24 par OT des Terres d’Auxois