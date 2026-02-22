Happy Shredding Day

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Soyez prêts pour cette 7ème édition.

Créé en 2010 par une bande de copains d’Artouste, cet événement réunit à chaque fois plus de 200 riders.

Une ligne de shred sera construite pour l’occasion avec un petit changement pour cette année ; l’événement se déroulera sur la piste de Fabrèges face à l’emblématique Pic du midi d’Ossau!

– 10h/13h Free Session

– 13h/14h Barbecue

– 14h/17h Best Tricks

– 17h/20h30 Jam Session & Cash for tricks + concerts

– 20h45 Dernier retour en télécabine

Infos et inscriptions sur https://artouste.fr/hiver/fr .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Happy Shredding Day

