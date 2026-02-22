Happy Shredding Day Laruns
Happy Shredding Day
Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-03-07
2026-03-07
Soyez prêts pour cette 7ème édition.
Créé en 2010 par une bande de copains d’Artouste, cet événement réunit à chaque fois plus de 200 riders.
Une ligne de shred sera construite pour l’occasion avec un petit changement pour cette année ; l’événement se déroulera sur la piste de Fabrèges face à l’emblématique Pic du midi d’Ossau!
– 10h/13h Free Session
– 13h/14h Barbecue
– 14h/17h Best Tricks
– 17h/20h30 Jam Session & Cash for tricks + concerts
– 20h45 Dernier retour en télécabine
Infos et inscriptions sur https://artouste.fr/hiver/fr .
Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Happy Shredding Day
