Happy Spring Festival 2026 sur les Champs-Élysées

Happy Spring Festival sur les Champs-Élysées : le dimanche 1er février 2026. Le départ de cette 4e édition s’effectue à 14 h au 99 avenue des Champs-Élysées au niveau du Fouquet’s Paris et se termine à l’Arc de Triomphe. Au programme de ce défilé haut en couleurs : danse du Dragon et des Lions, danse Yingge, défilé de Hanfu… Une parade exceptionnelle qui verra défiler les célèbres lions et dragons aux côtés de robots futuristes. Un événement spectaculaire qui unit le patrimoine chinois aux technologies de demain.

Près de 500 artistes et associations accompagnés d’une centaine d’enfants pour vous offrir une grande parade placée sous le signe du cheval de feu !

Dimanche 1er février, rendez-vous sur la plus belle avenue du monde pour célébrer ensemble le Nouvel an chinois 2026 avec une parade d’exception !

Le dimanche 01 février 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

