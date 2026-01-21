Happy Spring Festival Avenue des Champs-Elysées Paris

Le départ de cette 4e édition s’effectue à 14h au 99 avenue des Champs-Élysées au niveau du Fouquet’s Paris et se termine à l’Arc de Triomphe.

Au programme : Danses du Dragon et de lions qui serpentent entre les spectateurs aux côtés des tambours ; défilé de Hanfu avec leurs étoffes colorées et leurs broderies élégantes ; ainsi que du pantomime équestre mongole, une démonstration de Taiji, de la danse traditionnelle Yan Gee et de la danse des Miao du Guizhou. Chaque performance raconte la richesse de la culture asiatique.

Pour célébrer l’année 2026, les Champs-Élysées accueillent un défilé du Nouvel An Chinois totalement inédit. Entre tradition et modernité, cette parade exceptionnelle verra défiler les célèbres lions et dragons aux côtés de robots futuristes. Un événement spectaculaire

Le dimanche 01 février 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit Tout public.

Avenue des Champs-Elysées Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris



