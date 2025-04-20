Happy Sundays au Grand Couvent Gramat

Happy Sundays au Grand Couvent Gramat dimanche 20 avril 2025.

Happy Sundays au Grand Couvent

Grand Couvent Gramat Lot

Début : 2025-04-20 12:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-04-20 2025-05-11 2025-06-22 2025-07-13 2025-08-17 2025-09-21 2025-10-12 2025-11-16 2025-12-14

Qui mieux que le Grand Couvent de Gramat peut proposer l’expérience de repas issus de la cuisine monastique ? C’est avec l’arrivée d’API dans notre structure que nous avons décidé de lancer les “Happy Sundays” (Réf. Happy heureux ; Sundays Dimanches). Au rythme d’un dimanche par mois, les cuisines du Grand Couvent de Gramat vous proposent de déguster un déjeuner monastique de l’époque médiévale.

Ce menu comprend une entrée, un plat, un fromage et un dessert. Il est proposé au prix de 26€ / personne sans boisson.

Quelle authentique expérience que de déguster ce que mangeaient les moines au Moyen-Âge tout en étant au sein d’un établissement religieux toujours consacré !

Sur réservation, places limitées

Grand Couvent Gramat 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 73 29 reception@grandcouventgramat.fr

English :

Who better than the Grand Couvent de Gramat to offer the experience of monastic meals? With the arrival of API in our structure, we decided to launch ?Happy Sundays? One Sunday a month, the kitchens of the Grand Couvent de Gramat will be serving a medieval monastic lunch.

The menu includes a starter, main course, cheese and dessert. Price: 26? per person, drinks not included.

What an authentic experience it is to taste what monks ate in the Middle Ages, while being part of a religious establishment that is still consecrated!

Reservations required, places limited

German :

Wer könnte besser als das Grand Couvent de Gramat die Erfahrung von Mahlzeiten aus der Klosterküche anbieten? Mit der Ankunft von API in unserer Einrichtung haben wir beschlossen, die Happy Sundays (Ref.: Happy: glücklich; Sundays: Sonntage) einzuführen. An einem Sonntag im Monat bietet Ihnen die Küche des Grand Couvent de Gramat ein mittelalterliches Klosteressen an.

Das Menü besteht aus einer Vorspeise, einem Hauptgericht, einem Käse und einem Dessert. Der Preis beträgt 26 Euro pro Person ohne Getränke.

Es ist ein authentisches Erlebnis, das Essen der Mönche im Mittelalter zu probieren, während Sie sich in einer noch immer geweihten religiösen Einrichtung befinden

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze

Italiano :

Chi meglio del Grand Couvent de Gramat può offrire l’esperienza della cucina monastica? Con l’arrivo dell’API nella nostra struttura, abbiamo deciso di lanciare le Happy Sundays. Una domenica al mese, le cucine del Grand Couvent de Gramat serviranno un pranzo monastico medievale.

Il menu comprende un antipasto, un piatto principale, un formaggio e un dessert. Il costo è di 26 euro a persona, bevande escluse.

È un’esperienza autentica assaggiare ciò che mangiavano i monaci nel Medioevo, facendo parte di un istituto religioso ancora consacrato!

Solo su prenotazione, i posti sono limitati

Espanol :

¿Quién mejor que el Grand Couvent de Gramat para ofrecer la experiencia de la cocina monástica? Con la llegada del API a nuestra estructura, hemos decidido poner en marcha los Domingos Felices. Un domingo al mes, las cocinas del Grand Couvent de Gramat servirán un almuerzo monástico medieval.

El menú incluye un entrante, un plato principal, queso y postre. Cuesta 26 euros por persona, bebidas excluidas.

¡Qué experiencia tan auténtica es degustar lo que comían los monjes en la Edad Media, formando parte de un establecimiento religioso que sigue consagrado!

Sólo con reserva, las plazas son limitadas

