Happy Zoot Year – concert du Nouvel An au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 31 décembre 2025.
Le Zoot Collectif puise dans le swing, le bebop, le hard bop, le cool jazz… toutes les grandes esthétiques du jazz d’hier, revisitées avec l’énergie d’aujourd’hui.
Le collectif est né en 2016 de l’élan de jeunes musicien·ne·s de jazz, unis par une vision commune et un désir de créer ensemble. Formés à New York, au CNSM de Paris ou ailleurs, iels développent depuis une scène dynamique et ambitieuse.
Le collectif mêle exigence artistique et énergie générationnelle, comme en témoignent ses projets phares : Zoot Suite Vol.1 & 2, Pannonica avec Natalie Dessay, ou encore le Zoot Symphonic Orchestra, formation hybride de 80 musicien·ne·s présentée au Théâtre des Champs-Élysées.
Grâce à son label Zoot Records et à son propre studio, le collectif produit aujourd’hui un grand nombre de projets originaux qui font rayonner le jazz en France et à l’international.
Mario Ponce-Enrile : voix
Thomas Gomez : saxophone alto
Clément Trimouille : guitare
Contrebasse : TBA
Batterie : TBA
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
‘What Are You Doing New Year’s Eve?’ – Rare holiday jazz songs
Le mercredi 31 décembre 2025
de 23h30 à 02h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/