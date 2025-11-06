Happy Zoot Year – concert du Nouvel An au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Le Zoot Collectif puise dans le swing, le bebop, le hard bop, le cool jazz… toutes les grandes esthétiques du jazz d’hier, revisitées avec l’énergie d’aujourd’hui.

Le collectif est né en 2016 de l’élan de jeunes musicien·ne·s de jazz, unis par une vision commune et un désir de créer ensemble. Formés à New York, au CNSM de Paris ou ailleurs, iels développent depuis une scène dynamique et ambitieuse.

Le collectif mêle exigence artistique et énergie générationnelle, comme en témoignent ses projets phares : Zoot Suite Vol.1 & 2, Pannonica avec Natalie Dessay, ou encore le Zoot Symphonic Orchestra, formation hybride de 80 musicien·ne·s présentée au Théâtre des Champs-Élysées.

Grâce à son label Zoot Records et à son propre studio, le collectif produit aujourd’hui un grand nombre de projets originaux qui font rayonner le jazz en France et à l’international.

Mario Ponce-Enrile : voix

Thomas Gomez : saxophone alto

Clément Trimouille : guitare

Contrebasse : TBA

Batterie : TBA

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

‘What Are You Doing New Year’s Eve?’ – Rare holiday jazz songs

Le mercredi 31 décembre 2025

de 23h30 à 02h30

Le mercredi 31 décembre 2025

de 21h00 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T00:30:00+01:00

fin : 2026-01-01T03:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-31T21:00:00+02:00_2025-12-31T22:30:00+02:00;2025-12-31T23:30:00+02:00_2025-12-31T02:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/