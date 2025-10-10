HARCOUR PRO ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque
HARCOUR PRO ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque vendredi 10 octobre 2025.
HARCOUR PRO
ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-10
BJ24
Rendez-vous au Pôle Européen du Cheval !
Le Boulerie Automne Jump 10-12 octobre devient Harcour PRO
▶ Programme Pro avec 2 épreuves Pro 1 140 .
▶GP 145 du dimanche doté à 18 000€
▶Welecome pack à tous les cavaliers Pro
▶Bons cadeaux Harcour sur les 9 épreuves Pro pour les 8 classés de chacune
▶ 1 an de sponsoring Harcour pour le vainqueur du GP Pro 1 -145
▶ Egalement épreuves Am, Club et Poney .
ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement HARCOUR PRO Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Le Mans