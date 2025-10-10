HARCOUR PRO ROUTE DE FEUMUSSON Yvré-l’Évêque

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque Sarthe

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

2025-10-10

BJ24

Rendez-vous au Pôle Européen du Cheval !

Le Boulerie Automne Jump 10-12 octobre devient Harcour PRO

▶ Programme Pro avec 2 épreuves Pro 1 140 .

▶GP 145 du dimanche doté à 18 000€

▶Welecome pack à tous les cavaliers Pro

▶Bons cadeaux Harcour sur les 9 épreuves Pro pour les 8 classés de chacune

▶ 1 an de sponsoring Harcour pour le vainqueur du GP Pro 1 -145

▶ Egalement épreuves Am, Club et Poney .

ROUTE DE FEUMUSSON Pôle Européen du Cheval Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 66 93 contact@pec-lemans.com

