HARDAN’JEU SOCIAL CLUB Salle des fêtes d’Hardanges Hardanges vendredi 14 novembre 2025.
HARDAN’JEU SOCIAL CLUB
Salle des fêtes d’Hardanges 1 impasse de la butte Hardanges Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
La nouvelle association Hardan’Jeu Social Club vous porpose 3 rendez-vous jeux en ce mois de novembre !
Tarot, belote ou bien ncore jeux de société…voilà le programme proposé par cette nouvelel association à Hardanges.
Vendredi 14 novembre à 20h Tournoi de Tarot
Samedi 15 novembre à 14h: Jeux de société
Dimanche 16 novembre à 14h: Tournoi de belote par 2.
Merci de vous inscrire pour les tournosi de tarot, belote au 07 69 72 09 22 , tarif 5 €
Pour l’après-midi jeux de société, c’est gratuit et sans insription !
Restauration sur place ! .
Salle des fêtes d’Hardanges 1 impasse de la butte Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 72 09 22
English :
The new Hardan’Jeu Social Club association is offering 3 gaming events this November!
German :
Der neue Hardan’Jeu Social Club bietet Ihnen im November drei Spieltermine an!
Italiano :
La nuova associazione Hardan’Jeu Social Club vi propone 3 giochi questo novembre!
Espanol :
¡La nueva asociación Hardan’Jeu Social Club te trae 3 juegos este mes de noviembre!
