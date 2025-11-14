HARDAN’JEU SOCIAL CLUB Salle des fêtes d’Hardanges Hardanges

HARDAN’JEU SOCIAL CLUB

Salle des fêtes d’Hardanges 1 impasse de la butte Hardanges Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

La nouvelle association Hardan’Jeu Social Club vous porpose 3 rendez-vous jeux en ce mois de novembre !

Tarot, belote ou bien ncore jeux de société…voilà le programme proposé par cette nouvelel association à Hardanges.

Vendredi 14 novembre à 20h Tournoi de Tarot

Samedi 15 novembre à 14h: Jeux de société

Dimanche 16 novembre à 14h: Tournoi de belote par 2.

Merci de vous inscrire pour les tournosi de tarot, belote au 07 69 72 09 22 , tarif 5 €

Pour l’après-midi jeux de société, c’est gratuit et sans insription !

Restauration sur place ! .

Salle des fêtes d’Hardanges 1 impasse de la butte Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 72 09 22

English :

The new Hardan’Jeu Social Club association is offering 3 gaming events this November!

German :

Der neue Hardan’Jeu Social Club bietet Ihnen im November drei Spieltermine an!

Italiano :

La nuova associazione Hardan’Jeu Social Club vi propone 3 giochi questo novembre!

Espanol :

¡La nueva asociación Hardan’Jeu Social Club te trae 3 juegos este mes de noviembre!

L’événement HARDAN’JEU SOCIAL CLUB Hardanges a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Mayenne Co