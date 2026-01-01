HARDAN’JEU SOCIAL CLUB Salle des fêtes d’Hardanges Hardanges

HARDAN’JEU SOCIAL CLUB

Salle des fêtes d’Hardanges 1 impasse de la butte Hardanges Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 14:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Temps fort de ce début d’année à radnges. L’association Hardan’jeu vous propose une après-midi conviviale suivie d’une soirée jeux !

14h00 Atelier cuisine trucs et astuces d’une crêpière

L’après-midi débutera par un atelier cuisine consacré aux trucs et astuces d’une crêpière. Delphine partagera son expérience et ses astuces pratiques pour détourner les galettes et crêpes, apprendre les bons gestes et découvrir des astuces utiles, que l’on soit débutant ou amateur éclairé.

Atelier sur inscription, participation de 5 €.

19h00 Pot de l’amitié offert

19h30 Repas galettes et crêpes

La convivialité se poursuivra autour d’un repas galettes et crêpes, fidèle à l’esprit de la Chandeleur. Un moment gourmand et chaleureux..

8€ 00 hors boissons– réservations conseillées.

21h00 Soirée jeux

La soirée se clôturera par une soirée jeux ouverte à toutes et à tous

jeux de société, tarot et belote seront à l’honneur.

Entrée libre et gratuite, que vous soyez joueur confirmé ou simple curieux. .

Salle des fêtes d’Hardanges 1 impasse de la butte Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 72 09 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The highlight of the new year at radnges. The Hardan’jeu association invites you to a convivial afternoon followed by an evening of games!

L’événement HARDAN’JEU SOCIAL CLUB Hardanges a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Mayenne Co