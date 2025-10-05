HARDCAGE W ANI AND MORE – WAREHOUSE Nantes

HARDCAGE W ANI AND MORE Début : 2025-12-26 à 23:55. Tarif : – euros.

Le Warehouse Nantes dévoile HARDCAGE, sa nouvelle expérience hard techno to hard music, le vendredi 26 décembre 2025.HARDCAGE, la nouvelle expérience hard techno to hard music pensée pour plonger le public au cœur de l’action. Une scène 360° installée dans une cage, une scénographie exclusive et une atmosphère et des outfits inspirés des codes underground et provocateurs : HARDCAGE transforme le club en véritable arène de fête.Pour cette première, la tête d’affiche est A.N.I. ! DJ et productrice berlinoise, elle s’impose comme l’une des figures montantes de la hard techno européenne. À ses côtés, place à la fête de Noël des collectifs nantais : dix artistes locaux réunis pour des B2B exclusifs, une occasion unique de voir la scène nantaise rassemblée dans un même line-up._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44