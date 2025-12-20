HARDCAGE XXL W FLKN DORUKSEN AND MORE – WAREHOUSE Nantes

HARDCAGE XXL W FLKN DORUKSEN AND MORE Début : 2026-01-16 à 23:55. Tarif : – euros.

HARDCAGE XXL avec FLKN, Doruksen & more le vendredi 16 janvier 2026 au Warehouse Nantes.Après une première édition déjà annoncée et très attendue, HARDCAGE revient en version XXL pour poursuivre son exploration hard techno to hard music. Toujours pensé pour plonger le public au cœur de l’action, le concept s’articule autour d’une scène 360° installée dans une cage, d’une scénographie exclusive et d’outfits inspirés des codes underground et provocateurs. Une immersion totale qui transforme le Warehouse en véritable arène !Pour cette deuxième édition, la line-up réunit certains des artistes les plus excitants du moment. Doruksen, FLKN, Marion Di Napoli et Vicø. En Room 2, le collectif Versnelling proposera une seconde salle entièrement dédiée aux BPM élevés._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44