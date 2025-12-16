Hardcage XXL w/ FLKN, Doruksen, Marion Di Napoli & More Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 00:00 –

Gratuit : non À partir de 9,99€ Adulte

Après une première édition déjà annoncée et très attendue, HARDCAGE revient en version XXL pour poursuivre son exploration hard techno to hard music. Toujours pensé pour plonger le public au cœur de l’action, le concept s’articule autour d’une scène 360° installée dans une cage, d’une scénographie exclusive et d’outfits inspirés des codes underground et provocateurs. Une immersion totale qui transforme le Warehouse en véritable arène !Pour cette deuxième édition, la line-up réunit certains des artistes les plus excitants du moment. Doruksen, basé entre Chypre et Londres, est l’un des visages marquants de la scène Acid & Hard Techno. Ses lignes 303 et ses titres comme ACXD, Crave ou Intoxicated ont largement façonné son identité sonore brute et mélodique. FLKN apporte une vision radicale et hybride de la hard techno, mêlant kicks distordus, acid, bass music et influences punk, une signature affirmée qui l’a conduit à collaborer avec Jacidorex ou 999999999. Marion Di Napoli, révélée sur le label KNTXT de Charlotte de Witte, impose sa “Mystical Techno”, un mélange unique de voix lyriques, d’ombres et de lumière, déjà présent sur les plus grandes scènes européennes. Vicø complète cette programmation avec des sets euphoriques et sombres où Hard Techno, Hard Indus et Rave se rencontrent dans un tourbillon hypnotique. Un DJ Contest viendra également mettre en lumière les nouveaux talents.En Room 2, le collectif Versnelling proposera une seconde salle entièrement dédiée aux BPM élevés.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30