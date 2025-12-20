HARDCORE FRANCE ET ESKAPE PRES INVASION – WAREHOUSE Nantes

HARDCORE FRANCE ET ESKAPE PRES INVASION Début : 2026-02-06 à 23:55. Tarif : – euros.

Hardcore France et Eskape présentent INVASION, le vendredi 6 février 2026 au Warehouse Nantes.Cette nouvelle édition réunit plusieurs grands noms du hardcore : Mad Dog, légende du genre et patron de Dogfight Records ; Neko, bien connu du public du Warehouse avec sa fusion Frenchcore/Uptempo/Hardtechno ; Unicorn On K, artiste énigmatique en pleine ascension ; le duo masqué Moonkyz, mêlant techno, EDM et hard music ; Protokseed, figure régulière du Warehouse avec son acid tekno avant-gardiste ; et Tromatyk, pilier du hardbeat depuis plus de dix ans.En Room 2, le collectif No Limit Event prendra les commandes pour une salle 100 % hard music._Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44