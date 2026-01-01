Hardiden Blanc 2026 Station de ski Luz Ardiden Luz-Saint-Sauveur

Station de ski Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-24 10:00:00
Les plus contemplatifs pourront flâner en raquettes à neige pour apprécier la montagne dans sa tranquillité.

Au programme
> 2 trails nocturnes de 8km ou 16 km sur les versants de l’Ardiden
> 2 courses de ski de rando (12 km ou montée sèche de Caperette
> 1 balade en raquette gourmande de 3km

Pour finir la journée en beauté, un apéritif dinatoire à 20h est proposé par l’association.
Inscriptions
> pyreneeschronos.fr.
> Mlle Flor.

Renseignements
> grustpyreneestoy@gmail.com.
> 06 21 99 15 21.   .

Station de ski Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 03 49 19  grustpyreneestoy@gmail.com

English :

The more contemplative can enjoy a snowshoe walk to appreciate the mountains in all their tranquility.

On the program:
> 2 night trails of 8km or 16 km on the slopes of Ardiden
> 2 ski touring races (12 km or dry ascent of Caperette)
> 1 3km gourmet snowshoe walk

To round off the day in style, the association is offering an aperitif dinner at 8pm.

