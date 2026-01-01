Hardiden Blanc 2026 Station de ski Luz Ardiden Luz-Saint-Sauveur
Hardiden Blanc 2026
Station de ski Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Les plus contemplatifs pourront flâner en raquettes à neige pour apprécier la montagne dans sa tranquillité.
Au programme
> 2 trails nocturnes de 8km ou 16 km sur les versants de l’Ardiden
> 2 courses de ski de rando (12 km ou montée sèche de Caperette
> 1 balade en raquette gourmande de 3km
Pour finir la journée en beauté, un apéritif dinatoire à 20h est proposé par l’association.
Inscriptions
> pyreneeschronos.fr.
> Mlle Flor.
Renseignements
> grustpyreneestoy@gmail.com.
> 06 21 99 15 21. .
Station de ski Luz Ardiden LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 03 49 19 grustpyreneestoy@gmail.com
English :
The more contemplative can enjoy a snowshoe walk to appreciate the mountains in all their tranquility.
On the program:
> 2 night trails of 8km or 16 km on the slopes of Ardiden
> 2 ski touring races (12 km or dry ascent of Caperette)
> 1 3km gourmet snowshoe walk
To round off the day in style, the association is offering an aperitif dinner at 8pm.
L’événement Hardiden Blanc 2026 Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65