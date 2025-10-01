Hard’Iden Blanc trail et ski de randonnée

Village GRUST Grust Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Après quatre belles éditions, l’événement de trail blanc et de ski de randonnée organisé par l’association Grust Pyrénées Toy devient le rendez-vous incontournable de l’hiver à Luz Ardiden.

Journée et soirée folie sportive avec biathlon laser, cross golf en raquette, lancer de hache et animation musicale.

En nocturne, à partir de 17h, 2 trails de 8 et 17km, 2 courses de rando ski (10km et montée sèche Caperette) et 1 promenade en raquette.

Apéritif dînatoire à 20h. .

grustpyeneestoy@gmail.com

English :

After four successful editions, the white trail and ski touring event organized by the Grust Pyrénées Toy association has become the must-see winter event at Luz Ardiden.

German :

Nach vier schönen Ausgaben wird die Veranstaltung für weiße Trails und Skitouren, die vom Verein Grust Pyrénées Toy organisiert wird, zum unumgänglichen Wintertreffen in Luz Ardiden.

Italiano :

Dopo quattro edizioni di successo, l’evento di sci alpinismo e piste bianche organizzato dall’associazione Grust Pyrénées Toy è diventato l’appuntamento invernale imperdibile di Luz Ardiden.

Espanol :

Tras cuatro exitosas ediciones, la prueba de pista blanca y esquí de travesía organizada por la asociación Grust Pyrénées Toy se ha convertido en la cita ineludible del invierno en Luz Ardiden.

