HARDKAZE FESTIVAL THE CODE OF LIFE Montpellier

HARDKAZE FESTIVAL THE CODE OF LIFE

Avenue Albert-Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

HARDKAZERS ! Un nouveau chapitre se prépare… Rendez-vous le samedi 07 mars 2026 pour y assister

Au cœur de Hardkaze se trouve notre scène principale, the code of Life. C’est ici que l’histoire de la musique Hard prend forme. Attendez-vous à un affrontement de genres entre Hardstyle, Raw Style, Hardcore et une clôture Uptempo, le tout libéré avec une production de niveau supérieur et une armée de fans passionnés vous entourant.

Line Up

Aversion

Zatox

Dimitri K

Phuture Noize

Major Conspiracy vs Soulblast

Hysta

Empira

…

Et autres .

Avenue Albert-Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 68 83 zenith@montpellier-events.com

English :

HARDKAZERS! A new chapter is about to begin… See you on Saturday, March 07, 2026

