HARDKAZE FESTIVAL THE CODE OF LIFE Montpellier
HARDKAZE FESTIVAL THE CODE OF LIFE Montpellier samedi 7 mars 2026.
HARDKAZE FESTIVAL THE CODE OF LIFE
Avenue Albert-Einstein Montpellier Hérault
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
HARDKAZERS ! Un nouveau chapitre se prépare… Rendez-vous le samedi 07 mars 2026 pour y assister
HARDKAZERS ! Un nouveau chapitre se prépare… Rendez-vous le samedi 07 mars 2026 pour y assister
Au cœur de Hardkaze se trouve notre scène principale, the code of Life. C’est ici que l’histoire de la musique Hard prend forme. Attendez-vous à un affrontement de genres entre Hardstyle, Raw Style, Hardcore et une clôture Uptempo, le tout libéré avec une production de niveau supérieur et une armée de fans passionnés vous entourant.
Line Up
Aversion
Zatox
Dimitri K
Phuture Noize
Major Conspiracy vs Soulblast
Hysta
Empira
…
Et autres .
Avenue Albert-Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 64 68 83 zenith@montpellier-events.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
HARDKAZERS! A new chapter is about to begin… See you on Saturday, March 07, 2026
L’événement HARDKAZE FESTIVAL THE CODE OF LIFE Montpellier a été mis à jour le 2025-12-30 par 34 OT MONTPELLIER