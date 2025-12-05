Har[D]Ness Vol.5 Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Har[D]Ness Vol.5

Vendredi 5 décembre 2025 de 23h à 5h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.99 – 5.99 – 24.15 EUR

Début : 2025-12-05 23:00:00

fin : 2025-12-05 05:00:00

2025-12-05

Par Projet Chaos

La l’énigmatique K7 est de retour …

Pour son 5ème volume Caisson Gauche invite KX CHR & OBSTN

✦✦✦ [ HAR[D]NESS ] ✦✦✦



Dans les années 80, un obscur réalisateur enregistre une série de cassettes sombres, lugubres et violentes… Au départ distribuées chez quelques loueurs de K7 celles-ci sont rapidement retirées des rayons en raison de leur contenu sinistre et dérangeant …



✦✦✦ [ ARTISTES ] ✦✦✦



► KX CHR

↘︎ [Hard Techno], [Indus]

KX CHR s’impose comme un des nouveaux visages les plus demandés de scène techno Européenne.

Avec des bangers comme “Yasuo” et “Do You Wanna Dance”, déjà playlistés par les plus gros noms du game, KX CHR impose un son violent, hybride et ravageur… mêlant hard techno, hardstyle, drum & bass et dubstep.



► OBSTN

↘︎ [Hard Techno]

Figure montante de la scène techno française, l’artiste lyonnais s’impose avec une signature unique: Raw Energy, Dance Hard .

il propulse sur le dancefloor une énergie rythmique chirurgicale, des sonorités rave musclées et une intensité industrielle sans compromis.



► GRABUGE (SOUTH CONNEXION Marseille)

↘︎ [Hybrid], [Hardcore]



► EXC (Caisson Gauche Marseille)

↘︎ [Techno] .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

English :

By Projet Chaos

The enigmatic K7 is back?

For its 5th volume, Caisson Gauche invites KX CHR & OBSTN

German :

Durch Chaos Project

Die rätselhafte K7 ist wieder da?

Für seine fünfte Ausgabe lädt Caisson Gauche KX CHR & OBSTN ein

Italiano :

Da Projet Chaos

L’enigmatico K7 è tornato?

Per il suo 5° volume, Caisson Gauche invita KX CHR & OBSTN

Espanol :

Por Projet Chaos

Vuelve el enigmático K7?

Para su 5º volumen, Caisson Gauche invita a KX CHR & OBSTN

