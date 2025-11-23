Harengade Salle Polyvalente Greuville

Salle Polyvalente Place des Sorciers Greuville Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-11-23 12:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le hareng est de retour ! Profitez-en pour le déguster lors de ce déjeuné festif organisé à partir de 12h30 à la salle polyvalente de Greuville par le comité des Fêtes. .

Salle Polyvalente Place des Sorciers Greuville 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 80 27 07

L’événement Harengade Greuville a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Terroir de Caux