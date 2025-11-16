Harengade

Long Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 12:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

18ième Harengade avec dégustation de harengs grillés et marinés à partir de 12h00 à la salle des fêtes de Long.

Long 80510 Somme Hauts-de-France +33 6 75 66 36 64

English :

18th Harengade with tasting of grilled and marinated herring from 12:00 at the Long village hall.

German :

18. Heringsade mit Verkostung von gegrillten und eingelegten Heringen ab 12.00 Uhr in der Festhalle von Long.

Italiano :

18 Harengade con degustazione di aringhe alla griglia e marinate a partire dalle 12.00 nella sala del villaggio Long.

Espanol :

18 Harengade con degustación de arenques a la parrilla y marinados a partir de las 12.00 horas en el salón del pueblo de Long.

L’événement Harengade Long a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre