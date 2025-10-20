Hari Öwe soirée hareng Osthouse

Début : Vendredi 2026-01-23 19:30:00

Repas dessert et animation musicale

Animation muscicale avec repas.

Harengs à l’ancienne, à l’alsacienne à la rémoulade ou majes. Possibilité de menu de remplacement.

ouverture de la salle à 19h .

rue du Looch Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 65 06 95 secretariat@csb-osthouse.fr

English :

Meal dessert and musical entertainment

German :

Mahlzeit Dessert und musikalische Unterhaltung

Italiano :

Pasto dessert e intrattenimento musicale

Espanol :

Comida postre y animación musical

L’événement Hari Öwe soirée hareng Osthouse a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du Grand Ried