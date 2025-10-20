Hari Öwe soirée hareng Osthouse
Hari Öwe soirée hareng Osthouse vendredi 23 janvier 2026.
Hari Öwe soirée hareng
rue du Looch Osthouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Repas dessert et animation musicale
Animation muscicale avec repas.
Harengs à l’ancienne, à l’alsacienne à la rémoulade ou majes. Possibilité de menu de remplacement.
ouverture de la salle à 19h .
rue du Looch Osthouse 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 65 06 95 secretariat@csb-osthouse.fr
English :
Meal dessert and musical entertainment
German :
Mahlzeit Dessert und musikalische Unterhaltung
Italiano :
Pasto dessert e intrattenimento musicale
Espanol :
Comida postre y animación musical
L’événement Hari Öwe soirée hareng Osthouse a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du Grand Ried