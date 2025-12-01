Haribo Quiz !, Samoëns

Haribo Quiz !

Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns Haute-Savoie

Début : 2025-12-30 17:30:00

fin : 2025-12-30

2025-12-30

Testez vos connaissances et tentez de remporter de délicieux bonbons HARIBO !

Pied de Ville (Grande Rue piétonne) Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com

English : Haribo Quiz!

Test your knowledge and win delicious HARIBO sweets!

