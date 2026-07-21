Informations pratiques

Weitbruch

Hari’Owe

23 rue Strieth Weitbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-14

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Par l’Association de pêche et pisciculture .

23 rue Strieth Weitbruch 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 37 22 mairie@weitbruch.fr

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English :

L’événement Hari’Owe Weitbruch a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn