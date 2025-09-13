Harlan County, USA Musée de Bretagne Rennes

Harlan County, USA Musée de Bretagne Rennes Dimanche 11 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Film inédit en France.

En 1973, les mineurs du Comté d’Harlan, Kentucky, décident de rejoindre un syndicat de travailleur. Les patrons refusent.

Une partie des ouvriers se met alors en grève. Barbara Koople, totalement intégrée au mouvement, filme au jour le jour les grévistes, l’entrée des femmes dans la lutte, les vieux mineurs atteints de silicose, l’entraide, les affrontements… Au-delà du conflit, elle révèle les conditions de travail déplorables des mineurs aux Etats-Unis.

Un doc du dimanche suivie d’une rencontre. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, dans le cadre du cycle _America America_. (Barbara Kopple, 1796, vostfr, Cabin Creek)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-11T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-11T18:15:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine