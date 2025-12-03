Harlem Globetrotters 100 Year Tour Caen

Harlem Globetrotters 100 Year Tour

Palais des Sports Caen Calvados

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Après une tournée française couronnée de succès cette année, les légendaires Harlem Globetrotters sont de retour sur le sol français pour offrir un spectacle sportif et humoristique hors du commun ! Ici, le score est secondaire, car seul l’amour du jeu compte !

Depuis plus de 90 ans, les Harlem Globetrotters parcourent les continents avec leur sourire contagieux en proposant un véritable show à l’américaine où se mêlent brillamment figures de style et bonne humeur.

Aujourd’hui, ces basketteurs hors normes cassent les codes de la discipline en proposant un show décapant dunks fracassants, swish d’une précision chirurgicale et dribbles étourdissants de quoi laisser des spectateurs pantois. Chaque geste est un coup de maître, tenté avec malice et audace, dans leur style inégalable.

Avec humour et classe, les Harlem Globetrotters déboussolent les amoureux du basket. Ils créent un véritable déluge de technique et de bonne humeur, sous l’œil complice de l’arbitre, offrant ainsi un show pour petits et grands à la fois surprenant et captivant.

Le mardi 24 mars au Palais des Sports de Caen, vibrera au rythme de ces virtuoses du ballon orange ! Un rendez-vous exceptionnel où spectacle athlétique rime avec fous rires ! .

Palais des Sports Caen 14000 Calvados Normandie

English : Harlem Globetrotters 100 Year Tour

After a highly successful French tour this year, the legendary Harlem Globetrotters are back on French soil to present an extraordinary sports and comedy show! Here, the score is secondary, because only the love of the game counts!

