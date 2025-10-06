HARLEM GLOBETROTTERS – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse

HARLEM GLOBETROTTERS Début : 2026-04-01 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET RPO PRESENTENT : HARLEM GLOBETROTTERS100 ans d’émotions, de rires et de joie !Après avoir foulé les parquets des 5 continents, les Harlem Globetrotters reprennent la route pour célébrer leurs 100 ans !L’occasion de vivre un moment familial et de voir les stars du basket-ball réaliser des dunks défiant la gravité et figures changeant le cours du match, les fans pourront ressentir l’histoire, la joie et le plaisir que seuls les Globetrotters peuvent offrir.Pour la première fois, l’équipe dévoilera également ses nouveaux maillots « 100 Year », rendant hommage à un siècle d’influence mondiale, alors qu’elle affrontera ses rivaux de longue date, les Washington Generals.Ne manquez pas les Harlem Globetrotters les 28 et 29 mars 2026 à l’Accor Arena et dans toute la France !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01