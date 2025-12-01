Harlem Globetrotters

Rue du Champ de Foire Bourges Cher

Tarif : 35.5 – 35.5 – 65.75 EUR

35.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 20:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Un show mythique débarque à Bourges vivez une expérience unique avec les Harlem Globetrotters !

Les Harlem Globetrotters fêteront leurs 100 ans au printemps 2026 dans toute la France et seront à Bourges au Palais des sports pour ouvrir leur tournée.

Entre prouesses techniques, humour, dunks acrobatiques et performances spectaculaires, cette équipe emblématique du basketball promet une soirée inoubliable.

Ambassadeurs du basket-show depuis un siècle, les Harlem Globetrotters dévoileront pour la première fois leurs nouveaux maillots du centenaire et affronteront leurs adversaires de toujours, les Washington Generals.

Un rendez-vous unique mêlant sport, spectacle et énergie, à ne pas manquer ! 35.5 .

Rue du Champ de Foire Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

A legendary show comes to Bourges: enjoy a unique experience with the Harlem Globetrotters!

L’événement Harlem Globetrotters Bourges a été mis à jour le 2025-12-07 par OT BOURGES