Harlem Globetrotters Bourges

Harlem Globetrotters
Rue du Champ de Foire Bourges Cher
Tarif : 35.5 – 35.5 – 65.75 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-10 20:00:00
Un show mythique débarque à Bourges vivez une expérience unique avec les Harlem Globetrotters !
Les Harlem Globetrotters fêteront leurs 100 ans au printemps 2026 dans toute la France et seront à Bourges au Palais des sports pour ouvrir leur tournée.
Entre prouesses techniques, humour, dunks acrobatiques et performances spectaculaires, cette équipe emblématique du basketball promet une soirée inoubliable.
Ambassadeurs du basket-show depuis un siècle, les Harlem Globetrotters dévoileront pour la première fois leurs nouveaux maillots du centenaire et affronteront leurs adversaires de toujours, les Washington Generals.
Un rendez-vous unique mêlant sport, spectacle et énergie, à ne pas manquer !
English :
A legendary show comes to Bourges: enjoy a unique experience with the Harlem Globetrotters!
