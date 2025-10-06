LA MANO 1.9 – ROCHER DE PALMER Cenon

LA MANO 1.9 Début : 2026-04-23 à 20:30. Tarif : – euros.

EUTERPE PROMOTIONS PRÉSENTE : LA MANO 1.9La Mano 1.9, rappeur parisien du 19ème, à l’énergie imparable sur scène, s’est fait une place de choix sur la scène du rap français !Couronné « Révélation masculine de l’année » aux Flammes 2025, invité par Colors et actuellement n°1 en France avec « Parisienne », La Mano 1.9 poursuit son ascension fulgurante.Sa Cigale en septembre 2025, sold out en quelques minutes n’était que le début. L’étoile montante du rap français vise plus grand : le Zénith de Paris le 19 mai prochain et une tournée.

ROCHER DE PALMER 1, RUE ARISTIDE BRIAND 33150 Cenon 33