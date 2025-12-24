Harlem Globetrotters, Antarès Arena Le Mans

Harlem Globetrotters

Antarès Arena 2, Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-25 20:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Les Harlem, de retour au Mans, à Antarès Arena !!!

100 ans d’émotions, de rires et de joie !

Après avoir foulé les parquets des 5 continents, les Harlem Globetrotters reprennent la route pour célébrer leurs 100 ans !

L’occasion de vivre un moment familial et de voir les stars du basket-ball réaliser des dunks défiant la gravité et figures changeant le cours du match, les fans pourront ressentir l’histoire, la joie et le plaisir que seuls les Globetrotters peuvent offrir.

Pour la première fois, l’équipe dévoilera également ses nouveaux maillots 100 Year , rendant hommage à un siècle d’influence mondiale, alors qu’elle affrontera ses rivaux de longue date, les Washington Generals. .

Antarès Arena 2, Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Les Harlem, back in Le Mans, at Antarès Arena !!!

