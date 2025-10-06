HARLEM GLOBETROTTERS – PALAIS DES SPORTS GILBERT BUTTAZZONI Mulhouse

HARLEM GLOBETROTTERS Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Après la sélection de vos places pour le match, si vous le souhaitez, complétez votre achat avec le Magic Pass en cliquant ICI (lien cliquable).Vivez un moment ultra privilégié avant le spectacle grâce au MAGIC PASS !Contenu du Magic Pass :- Rencontres, autographes et photos avec 3 joueurs de l’équipe des Harlem Globetrotters – Expérience interactive unique (tricks, dribble …)

PALAIS DES SPORTS GILBERT BUTTAZZONI 16 BOULEVARD CHARLES STOESSEL 68200 Mulhouse 68