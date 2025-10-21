HARLEM GLOBETROTTERS REIMS ARENA Reims

HARLEM GLOBETROTTERS

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Début : 2026-03-31 20:00:00

2026-03-31

Tout public

Les Harlem Globetrotters célèbrent 100 ans de show à travers le monde

À l’occasion de leur centenaire, les Harlem Globetrotters reprennent la route pour une tournée anniversaire exceptionnelle. Après avoir foulé les parquets des cinq continents, la légendaire équipe de basket-ball revient pour célébrer 100 ans d’histoire, de prouesses sportives.

Ce spectacle intergénérationnel offre au public l’opportunité d’assister à des dunks impressionnants, des figures spectaculaires et des séquences de jeu, dans une ambiance à la fois festive et familiale.

Pour marquer cette étape symbolique, les joueurs dévoileront pour la première fois leurs nouveaux maillots “100 Year”, conçus en hommage à l’impact mondial du collectif depuis sa création. Sur le terrain, ils affronteront leurs rivaux historiques, les Washington Generals, dans une confrontation toujours aussi attendue.

Un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir — ou redécouvrir — ce que les Harlem Globetrotters incarnent depuis un siècle. .

English : HARLEM GLOBETROTTERS

