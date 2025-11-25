Harlem Gospel Choir Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Harlem Gospel Choir

Mardi 25 novembre 2025 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Début : 2025-11-25 20:00:00

C’est sûrement la voix de l’Amérique la plus connue au monde. Le Harlem Gospel Choir se lance dans une nouvelle tournée internationale sous le signe de la Motown. Soul qui peut !

Il ne manquera pas de coffre pour souffler ses 40 bougies. Voilà quatre décennies que le Harlem Gospel Choir enflamme les scènes du monde entier avec son gospel mâtiné de jazz et de blues. Il a joué devant trois présidents et deux papes, a partagé quelques sets avec Bono, Diana Ross, Damon Albarn ou Pharell Williams et enregistré avec Keith Richards. Depuis quelques années, le groupe choisit de revisiter le répertoire d’un artiste. Après Nina Simone, Whitney Houston et Aretha Franklin, place en 2025 au Motown, le célèbre label de Detroit, fer de lance de la soul des années 60 et 70. Tap our feet and clap our hands ! .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Surely the best-known voice of America in the world. The Harlem Gospel Choir is embarking on a new international tour under the banner of Motown. Soul who can!

German :

Er ist wahrscheinlich die bekannteste Stimme Amerikas auf der Welt. Der Harlem Gospel Choir begibt sich auf eine neue Welttournee im Zeichen von Motown. Soul qui peut!

Italiano :

È sicuramente la voce americana più conosciuta al mondo. L’Harlem Gospel Choir sta intraprendendo un nuovo tour internazionale sotto la bandiera della Motown. Soul who can!

Espanol :

Es seguramente la voz de América más conocida en el mundo. El Harlem Gospel Choir se embarca en una nueva gira internacional bajo el estandarte de Motown. ¡Soul que puede!

