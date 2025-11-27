HARLEM GOSPEL CHOIR – LA SUCRERIE Coulommiers

HARLEM GOSPEL CHOIR – LA SUCRERIE Coulommiers jeudi 27 novembre 2025.

HARLEM GOSPEL CHOIR Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

MAIRIE DE COULOMMIERS PRÉSENTE : HARLEM GOSPEL CHOIRFondée en 1986 par Allen Bailey, la célèbre chorale gospel de Harlem présente des classiques du gospel moderne tels qu’ils sont interprétés aujourd’hui dans les églises noires de Harlem. Ils sont apparus avec des superstars comme Bono et Diana Ross, et aux Grammy Awards Show 2018 avec Sam Smith. Ils ont également joué pour la royauté, trois présidents et deux papes. Cette année, la chorale a une résidence dominicale au célèbre club de jazz Blue Note dans le West Village à Manhattan. Ils seront en tournée en Europe en novembre et en décembre pour la tournée « Magic of Motown », mettant en vedette la musique de Marvin Gaye, des Suprêmes et de Stevie Wonder. Extraits presse Ils sont la première chorale gospel d’Amérique LA DEPÊCHE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SUCRERIE 77, RUE DU GENERAL LECLERC 77120 Coulommiers 77